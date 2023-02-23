Париж сообщил об усилении военной поддержки Украины

«Мы оказываем военную поддержку. Помимо поставок самоходных артиллерийских установок Caesar и систем противовоздушной обороны, Франция была первой страной, направившей танки AMX-10 RC для обороны. Эта помощь в ближайшее время будет усилена», - сказала она, не предоставив дополнительных деталей.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр в видеообращении, опубликованном на странице ведомства в Twitter.

К настоящему моменту Франция направила Украине 18 САУ Caesar и две батареи зенитных комплексов Crotale. В МИД ранее также сообщили, что первая партия танков AMX-10 RC прибудет в Украину в ближайшее время.

В декабре президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что республика планирует в начале 2023 года предоставить Киеву новую партию оружия и боеприпасов.