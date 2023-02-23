Лидеры 27 стран ЕС подчеркнули, что будут продолжать поддерживать Киев масштабными «молниеносно организованными» поставками оружия и боеприпасов, в том числе закупаемых совместно странами ЕС у военной промышленности, и постоянно наращивать давление на Россию.

Об этом говорится в распространенном заявлении Европейского совета, в который входят главы государств и правительств всех стран Евросоюза.

«Вместе с нашими международными партнерами мы сделаем все, чтобы Украина победила, международные нормы были соблюдены, мир и территориальная целостность Украины в ее национально признанных границах были восстановлены, чтобы Украина была заново отстроена, и правосудие свершилось. До этого дня мы не будем отдыхать», - говорится в заявлении лидеров ЕС.

«Евросоюз продолжит оказывать Украине политическую, экономическую, финансовую, гуманитарную и военную помощь, в том числе в рамках молниеносной организации совместных закупок у европейской военной промышленности. Мы также будем поддерживать восстановление Украины, для чего мы будем стремиться использовать замороженные и блокированные российские активы в соответствии с европейским и международным законом», - указывается в заявлении.

«Мы будем постоянно наращивать наше коллективное давление на Россию, чтобы прекратить агрессивную войну. С этой целью мы примем 10-й пакет санкций, и мы будем принимать меры против тех, кто их обходит», - отмечается в заявлении.