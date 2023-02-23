НАТО и Эрдоган договорились

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о договоренности с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по встрече Турции, Швеции и Финляндии на тему членства в НАТО в середине марта.

На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - Венгрия и Турция. Ожидается, что переговоры с Турцией о ратификации заявки северных стран возобновятся в ближайшие недели.