Байден повысит тарифы на ввоз в США продукции из России
Президент США Джо Байден подпишет указ о повышении таможенных пошлин на ввоз металлов, минералов и ряда изделий химической промышленности из России на общую сумму $2,8 млрд.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.
«Сегодня президент подпишет указ о повышении тарифов на некоторые российские товары, импортируемые в Соединенные Штаты, опираясь на предыдущие попытки лишить Россию привилегий в международной торговле. Сегодняшние действия приведут к повышению тарифов на более чем 100 российских металлов, полезных ископаемых и химических продуктов на сумму примерно $2,8 млрд для России. Это также значительно повысит затраты на алюминий, выплавленный или отлитый в России», - отмечается в сообщении.