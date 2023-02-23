США введут новые масштабные санкции против России

США в координации со странами «Большой семерки» (G7) 24 февраля введут санкции против более 200 физических и юридических лиц из России и третьих стран.

Об этом сообщил Белый дом.

«Сегодня в координации с партнерами и союзниками по G7 Министерство финансов и Госдепартамент введут масштабные санкции против ключевых секторов, приносящих доход, с целью дальнейшего ослабления экономики России и снижения ее способности вести войну против Украины. В результате санкции будут введены в отношении более 200 физических и юридических лиц как в России, так и в третьих странах в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, которые поддерживают военные усилия России», - говорится в заявлении.