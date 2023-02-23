В Баку будет морозно

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 25 февраля.

Как говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в течение дня преимущественно без осадков.

Однако в ночь с 24 на 25 февраля в некоторых местах будет изморось.

Прогнозируется временами усиливающийся южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-3° мороза, днем - 5-8° тепла.

Атмосферное давление снизится с 775 до 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75%.