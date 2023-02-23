В Баку будет морозно
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 25 февраля.
Как говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в течение дня преимущественно без осадков.
Однако в ночь с 24 на 25 февраля в некоторых местах будет изморось.
Прогнозируется временами усиливающийся южный ветер.
Температура воздуха ночью составит 0-3° мороза, днем - 5-8° тепла.
Атмосферное давление снизится с 775 до 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами возможен туман.
Прогнозируется западный ветер, местами с порывами.
Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2° тепла, днем - 7-11° тепла, в горах 12-17°, днем - 3-8° тепла.