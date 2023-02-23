США запретят российским компаниям покупать полупроводники

США запретят покупать товары, в том числе полупроводники, 90 компаниям из России, Китая и других стран из-за уклонения от санкций.

Об этом говорится в заявлении Белого дома.

«Сегодня Министерство торговли предпримет ряд мер по экспортному контролю, включив почти 90 компаний из России и третьих стран, в том числе из Китая, в санкционный список за участие в деятельности по уклонению от санкций и поддержке российского оборонного сектора», - отмечается в заявлении.

В Белом доме пояснили, что компаниям, попавшим в список, запретят приобретать такие товары, как полупроводники, произведенные в США и за рубежом с использованием определенных американских технологий или программного обеспечения.