Хачикян обстрелял сотрудников ОМОНа в центре Петербурга

50-летний уроженец Узбекистана Тигран Хачикян открыл стрельбу по сотрудникам ОМОНа в центре Петербурга возле станции «Гостиный двор», ранив одного из них, сообщают российские СМИ.

Сообщается, что Хачикян достал колонку и включил музыку, а когда к нему подошли сотрудники Росгвардии, сказал им: «Убегайте!» Один из силовиков попытался задержать Хачикяна, но преступник достал обрез и несколько раз выстрелил в него.

Сейчас пострадавшего оперируют. Врачи диагностировали у него множественные открытые раны живота, нижней части спины и таза.