Шеф Пентагона: Скоро Украина прорвет оборону России...
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что союзники готовят мотопехотные бригады ВC Украины для прорыва обороны россиян. Об этом шеф Пентагона сообщил в интервью каналу CNN.
По его словам, военная помощь США изменит динамику на поле боя и позволит ВСУ прорвать оборону российской армии.
"Мы обучаем и оснащаем несколько бригад мотопехоты — это довольно существенный потенциал. Вдобавок к этому дополнительная артиллерия, и поэтому у них будет возможность прорвать российскую оборону и маневрировать, и я думаю, что это создаст другую динамику", — сказал Остин, добавив, что западное вооружение позволит Украине менять ход войны и будет иметь решающее значение.