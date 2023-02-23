Семьям погибших при землетрясении в Турции азербайджанцев материально помогут по поручению Мехрибан Алиевой
По поручению первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой семьям азербайджанцев, погибших во время землетрясений в Турции, предоставляется материальная помощь.
В целях поддержки семей погибших соотечественников Фондом Гейдара Алиева в настоящее время предоставляется материальная помощь в размере 10 тысяч манатов.
Отметим, что среди погибших во время землетрясений в Адыямане, Кахраманмараше и Малатье были и азербайджанцы.