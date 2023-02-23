Пригожин ответил губернатору: «Таких, как ты, Сталин расстреливал»

«Уж коли мы перешли с тобой на «ты», то могу тебе ответить следующее: страна находится в трудном положении, потому что есть такие региональные бюрократы, как ты. Во время войны 1941-1945 гг., которая повторяется сейчас, Сталин таких, как ты и Беглов (Александр Беглов - губернатор Санкт-Петербурга - ред. ), попросту расстреливал. Думаю, скоро мы снова к этому придем», - приводит слова Пригожина его пресс-служба в своем Telegram-канале.

«Уверен, что не за горами время, когда народ дойдет до точки кипения и поднимет на вилы тебя и таких, как ты. Вокруг тебя - сплошные либеральные и ЛГБТ-скандалы. Мобилизованные, услышав твое имя, плюются в твою сторону. Любой боец ЧВК «Вагнер», приехавший из свердловской колонии, может лучше управлять регионом, чем ты», - уверен основатель ЧВК.

«Теперь заруби себе на носу: сотни тысяч солдат, которые погибают на фронте, до 24 февраля 2022 года были слесарями, поварами, учителями и коммерсантами, - продолжил Пригожин. - Я перестал быть бизнесменом 24 февраля 2022 года, когда стране стало тяжело. И полностью посвятил свою жизнь руководству самым, пожалуй, боеспособным воинским подразделением в стране - ЧВК «Вагнер». А ты, как многие трусы-бюрократы, остался сидеть в теплом кабинете, тратя блага народа, который тебя содержит. Похоже, тебя жизни учил не русский народ, а Йельский университет, где ты постигал ненависть к этому народу. Рекомендую тебе либо отправиться на фронт и доказать, что ты не полное ничтожество, либо засунуть свой язык туда, где ты сможешь его контролировать».