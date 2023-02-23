«Азеригаз» напоминает: Газовые счетчики бесплатны

Компании-подрядчики не имеют права требовать от граждан деньги за установку газового счетчика, заявил заведующий отделом по связям с общественностью производственного объединения «Азеригаз» Эльдяниз Велиев на встрече с представителями НПО и прессы в рамках акции «День открытых дверей».

Он отметил, что «Азеригаз» бесплатно предоставляет счетчики абонентам из категории населения: «Негативные случаи возникают от незнания гражданами своих прав. ПО «Азеригаз» заявляет, что не взимает плату ни за какие услуги, кроме стоимости потребленного газа. Если подрядчики требуют оплату за счетчик, то абоненты должны запросить у них официальный документ. Руководством уже принято решение. На счетчиках появится наклейка «бесплатно».