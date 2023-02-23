Политолог недоволен: Украине – миллиарды долларов, а Армении – жандармов

Власти Армении, приближаясь к западному варианту, отклоняются от Трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года, заявил доктор политологии Артур Хачикян. Его слова приводят армянские СМИ.

По словам Хачикяна, после «увольнения» Рубена Варданяна, возможно, последует установка КПП и таможенных пунктов в Лачинской дороге.

«Чем больше мы отдаляемся от России, тем больше ослабляем силу этого соглашения (трехстороннего)», - говорит Хачикян.

Говоря о предлагаемых Западом гарантиях безопасности, армянский эксперт заметил, в Ереване должны осознать, что это значит.

Хачикян недоволен также тем, что «Запад дает Украине 160 миллиардов долларов, новейшую современную военную технику - самолеты, танки, беспилотники и т.д., а Армении - жандармов (наблюдателей ЕС)».