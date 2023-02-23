Власти Грузии объяснили, почему не поехали в Киев

Ранее в пятницу президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила сожаление, что представители правящей партии «Грузинская мечта - демократическая Грузия» не приняли приглашение Рады Украины и в результате грузинская делегация в Киеве представлена оппозиционерами. При этом она отметила, что выразила готовность отправиться в Украину, но приглашения не получила.

Отсутствие официальной грузинской делегации на мероприятиях в Киеве по случаю годовщины вторжения России в Украину связано с заявлениями политического руководства Украины, так поступили бы все уважающие себя власти, заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Его слова приводят грузинские СМИ.

«Мы действуем в соответствии с национальными интересами нашей страны. Я упомянул, что мы присоединились к более чем 400 резолюциям, заявлениям… Если у кого есть желание сделать больше, скажем, путешествие в Киев, то каждый человек свободен и мы никого не ограничиваем», – говорит Гарибашвили.

С другой стороны, на фоне тех заявлений, которые слышны от политического руководства Украины, любое уважающее себя правительство и власти поступили бы так, как поступает руководство Грузии, считает премьер. «Мы защищаем нашу страну, интересы нашего народа. И в то же время мы защищаем интересы украинского народа, и еще раз выражаю им солидарность», – заявил Гарибашвили.

Причем глава грузинского правительства назвал «полностью неоправданными» военные действия в Украине и обвинил в их начале Россию. «Мы максимально помогаем нашим украинским братьям и сестрам, поддержали более 400 международных резолюций и заявлений, от имени Грузии сейчас наш министр иностранных дел в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН», – отметил Гарибашвили.