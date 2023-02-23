«Армия России отреагирует»: Москва предупреждает НАТО и Киев

«В связи с зафиксированным Министерством обороны Российской Федерации значительным скоплением личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы, развертыванием артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентным наращиванием полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией Приднестровья предостерегаем США, страны-члены НАТО и их украинских подопечных от очередных авантюрных шагов», - говорится в документе, размещенном на сайте министерства.

Министерство иностранных дел РФ выступило с заявлением в связи с якобы подготовкой Украиной военной провокации в отношении Приднестровья (Молдова).

В заявлении отмечается, что «ни у кого не должно быть сомнений, что Вооруженные Силы Российской Федерации адекватно отреагируют на провокацию киевского режима, если таковая все же последует, и обеспечат защиту наших соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих Оперативной группы российских войск и военных складов в н.п. Колбасна в Приднестровье», - подчеркивается в заявлении.

В МИД РФ указали, что «любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию».

Ранее Минобороны России утверждало о якобы угрозе российским военным в Приднестровье из-за планируемой «провокации» украинской армии.