В Грузии решили снизить цены на продукты

В Грузии стартуют законодательные изменения и переговоры с бизнесом. Совместно эти меры помогут снизить в стране цены на продукты. Меры принимаются по поручению премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

Согласно сообщению грузинских СМИ, Гарибашвили поручил правительству выяснить, почему наценка на продукты питания, в том числе первой необходимости, достигает 70-80%, а то и 100%, и принять меры.

«Это два параллельных процесса, которые сейчас ведутся», - сказал глава Минэкономики Леван Давиташвили.

По словам министра, работа над законодательством поможет создать конкурентную среду. Не планируется устанавливать конкретные цены, они будут оптимальными в условиях конкуренции. «Цены снизятся настолько, насколько будет возможно», - отметил министр, добавив, что процесс займет несколько месяцев.

Параллельно грузинские власти ведут диалог с поставщиками и дистрибьюторами. «Если вы обратили внимание, на ряд продуктов цены значительно снизились в рамках акций различных сетей, и эта тенденция продолжится в течение нескольких месяцев», - сказал Давиташвили.