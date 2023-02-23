Массовое изнасилование подростка в Сальяне

В Сальянском районе четверо человек изнасиловали 13-летнюю девочку, инцидент произошел более месяца назад.

Глава Союза детей Азербайджана Кямаля Агазаде сообщила haqqin.az, что подросток помещен сотрудниками госструктур в безопасное место. По подозрению в совершении преступления задержаны несколько человек, в настоящее время в прокуратуре Сальянского района ведется следствие.

«Инцидент находится под строгим контролем районной прокуратуры. Подросток пережила ужасающие события. Такого даже врагу не пожелаешь», - сказала Агазаде.

По словам жителей села, мать ребенка душевнобольная, а отец скончался. В доме, где проживает подросток, отсутствует ванная комната и даже дверь.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, четверо обвиняемых в совершении преступления помещены под стражу. В настоящее время возбуждено уголовное дело по различным статьям Уголовного кодекса, сотрудники полиции и прокуратуры осуществляют следственные мероприятия.