Ага Гасымлы, обозреватель haqqin.az 16:52

Фарид Джафаров, гражданин Азербайджана, уже 14 лет работает в одной из нефтяных компаний Кувейта техническим директором. Недавно он сообщил haqqin.az о том, что правительство Кувейта внесло Азербайджан в черный список, и теперь гражданам нашего государства практически невозможно получить визу для посещения этой арабской страны. Джафаров пожаловался на то, что трудности с оформлением кувейтской визы наблюдались и прежде, но за последние 4-5 лет ситуация усугубилась настолько, что сейчас ни один из его родственников не может получить визу. В Кувейте работает около 150 азербайджанских граждан, которым очень непросто выезжать на родину в связи с ограничениями, которые накладывает на них обладание рабочей визой. И вот теперь родственники трудящихся в Кувейте граждан Азербайджана не могут получить гостевые визы. «Из-за этих трудностей я уже три года не вижусь со своими родителями», - сказал Джафаров.

По его словам, с проблемой получения виз сталкиваются граждане многих стран, в том числе выходцы из СНГ. Исключение составляют только владельцы грузинских и украинских паспортов. Предыдущий посол Азербайджана в Кувейте Турал Рзаев с пониманием относился к проблемам трудовых мигрантов и помогал решать вопросы через МИД Кувейта, так что родственники сотрудников кувейтских компаний могли въезжать в страну по дипломатическим визам. Однако после смены посла такая возможность исчезла. «Мы обращались за помощью к главе нашего МИД Джейхуну Байрамову, - сообщил Джафаров, - но наше письмо перенаправили в азербайджанское посольство в Кувейте, а дипмиссия «отфутболила» нас, приведя смехотворные доводы. Насколько мне известно, отношения между государствами строятся на паритетных условиях. Для посещения Азербайджана у граждан Кувейта нет никаких ограничений, они свободно приезжают в Баку, открывают визы в аэропорту или получают их онлайн. Так почему же у наших граждан возникают такие сложности с посещением этой страны?» В миграционной службе Кувейта на запросы азербайджанцев обычным стал ответ в духе «вам не полагаются визы в Кувейт». Между тем, по словам Джафарова, проблемы с визами можно было бы решить на уровне дипломатических ведомств двух стран. «К примеру, МИД Армении смог договориться с кувейтским правительством, и армянские граждане перестали сталкиваться с трудностями при въезде», - посетовал Джафаров.