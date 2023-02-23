Кувейт отказывает гражданам Азербайджана в выдаче виз наши подробности
Фарид Джафаров, гражданин Азербайджана, уже 14 лет работает в одной из нефтяных компаний Кувейта техническим директором. Недавно он сообщил haqqin.az о том, что правительство Кувейта внесло Азербайджан в черный список, и теперь гражданам нашего государства практически невозможно получить визу для посещения этой арабской страны.
Джафаров пожаловался на то, что трудности с оформлением кувейтской визы наблюдались и прежде, но за последние 4-5 лет ситуация усугубилась настолько, что сейчас ни один из его родственников не может получить визу.
В Кувейте работает около 150 азербайджанских граждан, которым очень непросто выезжать на родину в связи с ограничениями, которые накладывает на них обладание рабочей визой. И вот теперь родственники трудящихся в Кувейте граждан Азербайджана не могут получить гостевые визы. «Из-за этих трудностей я уже три года не вижусь со своими родителями», - сказал Джафаров.
По его словам, с проблемой получения виз сталкиваются граждане многих стран, в том числе выходцы из СНГ. Исключение составляют только владельцы грузинских и украинских паспортов. Предыдущий посол Азербайджана в Кувейте Турал Рзаев с пониманием относился к проблемам трудовых мигрантов и помогал решать вопросы через МИД Кувейта, так что родственники сотрудников кувейтских компаний могли въезжать в страну по дипломатическим визам. Однако после смены посла такая возможность исчезла.
«Мы обращались за помощью к главе нашего МИД Джейхуну Байрамову, - сообщил Джафаров, - но наше письмо перенаправили в азербайджанское посольство в Кувейте, а дипмиссия «отфутболила» нас, приведя смехотворные доводы. Насколько мне известно, отношения между государствами строятся на паритетных условиях. Для посещения Азербайджана у граждан Кувейта нет никаких ограничений, они свободно приезжают в Баку, открывают визы в аэропорту или получают их онлайн. Так почему же у наших граждан возникают такие сложности с посещением этой страны?»
В миграционной службе Кувейта на запросы азербайджанцев обычным стал ответ в духе «вам не полагаются визы в Кувейт». Между тем, по словам Джафарова, проблемы с визами можно было бы решить на уровне дипломатических ведомств двух стран.
«К примеру, МИД Армении смог договориться с кувейтским правительством, и армянские граждане перестали сталкиваться с трудностями при въезде», - посетовал Джафаров.
Недавно власти Кувейта приняли решение о том, что гражданам многих стран, включая Азербайджан, после достижения 60 лет вообще не будут выдаваться визы. Иностранцы, подпадающие под эту категорию, могут получить специальное разрешение от заместителя министра внутренних дел Кувейта, но на практике сделать это едва ли получится. Как ни странно, визовые ограничения не распространяются на граждан стран Северной Америки, Японии, Южной Кореи и Европы, включая Грузию, Украину и Турцию.
По некоторым данным, отказы в выдаче виз связаны со злоупотреблениями со стороны сотен тысяч индусов, египтян и других низкооплачиваемых работников, которые используют бесплатные государственные клиники Кувейта для лечения своих родственников. Однако азербайджанцев в этой стране находится всего 150 человек, все они - высококлассные специалисты с высокими доходами, и им нет надобности в местной бесплатной медицине.
«Почему же нашу страну внесли в список государств, граждане которых, по мнению властей, злоупотребляют визами? Мы просим МИД Азербайджана помочь нашим родственникам навещать нас в Кувейте», - заявил Джафаров.