Офис Зеленского о «мирном плане» Китая

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал план Китая по урегулированию ситуации в Украине.

«Любой «мирный план» только с прекращением огня и, как следствие, новой линией размежевания и продолжением оккупации украинских территорий — это не про мир, а про замораживание войны, украинское поражение, следующие этапы российского геноцида. Украинская позиция известна — отвод российских войск к границам 1991 года», — написал Подоляк в Twitter.

Ранее Китай представил «мирный план» по Украине из 12 пунктов. «Мирный план», как утверждают его авторы, должен способствовать окончанию войны РФ против Украины. При этом слово «война» в документе не упоминается - в английской версии документа авторы используют слова «конфликт» и «украинский кризис». Пекин считает, что для окончания конфликта нужно прекратить огонь и начать мирные переговоры. При этом Китай в своем плане не затронул тему границ и не потребовал вывода российских войск. Накануне публикации плана в Госдепартаменте США заявляли, что относятся к документу скептически. В НАТО, комментируя план, говорили, что у них нет доверия к Китаю. В Евросоюзе пообещали рассмотреть документ, но с учетом отношений Китая и России.