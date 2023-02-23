Джейхун Байрамов о Ходжалинском геноциде
В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года Ходжалы стал местом самого большого преступления в конфликте между Арменией и Азербайджаном, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время выступления на мероприятии, посвященном 31-й годовщине Ходжалинского геноцида.
Как отметил Байрамов, Ходжалинский геноцид является составной частью систематической политики Армении по этнической чистке:
«В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года Ходжалы стал местом преступления самого большого преступления в конфликте между Арменией и Азербайджаном. Вооруженные силы Армении при непосредственном участии 366-го мотострелкового полка бывшего СССР начали операцию атаки на Ходжалы. В результате этой атаки было убито 613 мирных жителей, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков, 487 человек стали калеками. Людей сжигали заживо, отрезали головы и конечности, сдирали кожу. Около 1000 человек были ранены, 1275 попали в плен, 8 семей были полностью уничтожены. 25 детей потеряли обоих родителей, а 130 детей потеряли одного из родителей. На сегодняшний день 150 жителей Ходжалы числятся пропавшими без вести. Эта резня мирных жителей в Ходжалы не была одиночным или случайным актом, это было частью систематической политики Армении. Эта политика основывается на расовом превосходстве, этнических различиях и ненависти», - сказал министр.