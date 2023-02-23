Сахиль Бабаев выслушал жителей Гусара и Губы

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев принял в индивидуальном порядке жителей Гусарского и Губинского районов.

В пресс-службе министерства сказали, что среди обратившихся граждан были члены семей шехидов и ветераны войны. Во время приема граждане интересовались программами трудоустройства, социальным обеспечением, вопросами адресной социальной помощи, оценки инвалидности, установления пенсии, обеспечения жильем и т.д.

В ходе приема каждое обращение граждан рассматривалось в индивидуальном порядке, на основании его результатов принимались меры.

На основе обращений были приняты решения по таким вопросам, как поддержка в рамках программы самозанятости, привлечение к общественным работам, доступ к качественным реабилитационным услугам.