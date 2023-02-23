Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 17:48

Разрушительные землетрясения, произошедшие в Турции и на севере Сирии 6 февраля, сказались на внесении корректив во внешнюю политику президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Повлияли они и на процесс нормализации отношений между Анкарой и Дамаском, посредником в котором выступала Россия. Сейчас обе страны пытаются преодолеть катастрофические последствия стихийного бедствия, и на этом фоне запланированное примирение между Эрдоганом и Асадом не состоится, судя по всему, как минимум до выборов в Турции. Тем не менее Россия заявляет, что готова организовать новый раунд переговоров, причем на этот раз с привлечением Ирана. По последним данным, полученным из официальных источников, в северных районах Сирии число погибших в результате землетрясения превысило 7 тысяч человек. Однако реальные цифры могут быть гораздо больше, потому что сирийские власти имеют ограниченные возможности для проведения поисково-спасательных работ в зоне стихийного бедствия. До сих пор неизвестно, сколько в действительности людей осталось под завалами.

Кроме того, часть районов в Сирии, охваченных землетрясением, находится под контролем оппозиционных сил, поддерживаемых Турцией. Эти группировки постоянно конфликтуют друг с другом, что существенно осложняет поисково-спасательные работы и оказание гуманитарной помощи. По данным базирующейся в Лондоне Сирийской мониторинговой группы по правам человека (SOHR), вооруженные отряды, объединенные под эгидой «Сирийской национальной армии», присваивают гуманитарную помощь, направляемую пострадавшим. Сообщается, что некоторые из группировок собирают дань для доставки помощи на территории, контролируемые их конкурентами. Также отмечается, что группировка «Левантский фронт», входящая в состав «Сирийской национальной армии», конфисковала палатки, отправленные лишившимся жилья людям в городе Кафра на севере Сирии. Отметим, что в результате землетрясений сирийцы погибли не только на территории Сирии, но и в Турции. Часть из них осталась под завалами, только сегодня тела 1 800 сирийцев были отправлены в Сирию. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил журналистам, что после землетрясения добровольно вернулись на родину около 20 тысяч сирийских беженцев, и этот процесс продолжается, отметил он.