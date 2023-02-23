Глава МИД Азербайджана об «увольнении» Варданяна

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов прокомментировал «освобождение от должности» Рубена Варданяна, объявившего себя «государственным министром» на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Глава ведомства сообщил журналистам, что Азербайджан ранее объявил о контактах с карабахскими армянами.

«Мы неоднократно заявляли, что будем разговаривать не с прибывшими или направленными со стороны персонами, а с армянами Карабаха. Как видим, законные требования Азербайджана привели к результату», - добавил он.

Отметим, что 23 февраля Рубена Варданяна освободили от занимаемой им фиктивной должности. На его место был «назначен» «генеральный прокурор» сепаратистов Гурген Нерсисян. Эксперты считают, что это результат принципиальной позиции Азербайджана в отношении Варданяна.