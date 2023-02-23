Подбитые в Украине российские танки установили у посольств РФ в Риге и Берлине

Перед посольством России в Берлине установили подбитый в Украине танк Т-72 вооруженных сил РФ. Как рассказали Deutsche Welle инициаторы акции, машина подорвалась на украинской мине недалеко от села Дмитровка под Киевом в конце марта 2022 года.

«Разбитый танк означает крушение. Украина станет путинским Сталинградом», — сказал Виланд Гибель, куратор музея «Берлинский бункер», сравнивая положение российских войск в Украине с нацистской армией во Второй мировой войне.

Т-72 был размещен на пересечении улицы Шадовштрассе и бульвара Унтер-ден-Линден, где он останется до понедельника.

Еще один Т-72, уничтоженный украинскими военными в районе Бучи в конце марта 2022 года, установили на три дня в парке Кронвалда перед посольством России в Латвии. Как пишет Delfi со ссылкой на латвийское Минобороны, открытие экспозиции посетили министр обороны Инара Мурниеце и посол Украины в Латвии Александр Мищенко.