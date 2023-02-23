В российских городах прошли антивоенные акции: есть задержанные

В разных городах России задержали граждан, которые вышли на одиночные пикеты или возложили цветы у памятников в годовщину войны в Украине.

В частности, в Барнауле задержали не менее пяти человек, сообщили российские телеграм-каналы. Четверо из них — за то, что установили антивоенные таблички на центральной площади города и возложили возле них цветы; еще один человек — за то, что вышел на пикет с плакатом «Хватит молчать».

В Екатеринбурге во время возложения цветов к мемориалу «Маска скорби» задержали не менее восьми человек. В Петербурге во время возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко задержали не менее шести человек. В подмосковном Королеве задержали девушку с плакатом «Я за мир», в Иркутске — женщину с плакатом «Требую вывести войска РФ из Украины!».

В Москве люди возложили цветы к памятнику Лесе Украинке. Полицейские пока никого не задержали.