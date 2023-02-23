Швеция поставит Киеву танки Leopard 2
Правительство Швеции отправит в Украину танки Leopard 2.
Об этом заявил министр обороны Пол Йонсон на пресс-конференции в городе Буден.
"Мы намерены предоставить около 10 танков", - сказал он.
По словам министра, танки будут отправлены "как можно скорее".
"Это повлияет на обороноспособность в долгосрочной перспективе и, прежде всего, повлияет на рост сил обороны", - прокомментировал глава ведомства.
Он добавил, что Швеция также отправит Украине 2 зенитные установки.
В общей сложности Швеция предоставила Украине пакеты поддержки на сумму 10,6 млрд крон ($960 млн).
Как поясняется в пресс-релизе правительственной канцелярии, Швеция намерена передать Украине части систем ПВО HAWK (Fire Unit 97). Королевство в сотрудничестве с Германией намерено также "обеспечить доступ к дополнительным системам ПВО IRIS-T". Стокгольм в целях дальнейшего укрепления обороноспособности Украины передаст Украине до 10 танков Leopard 2.