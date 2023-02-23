Участок улицы у здания посольства России в Лондоне переименовали в Киев-роуд

Как сообщает совет лондонского района Вестминстер, в связи с годовщиной начала войны в Украине будет произведена замена табличек с названием улицы.

Глава совета Адам Хаг еще в мае заявил о намерении переименовать одну из улиц района в знак солидарности с Украиной. Как отмечается в заявлении совета, это было сделано по просьбе представителей украинской общины Вестминстера. Участок улицы длиной около 25 м получил название Kyiv Road - в написании, соответствующем произношению названия города на украинском языке.

"Это лишь небольшой участок дороги, но мы хотим показать народу Украины, что в нашем городе не забывают о борьбе, которую он ведет, - сказал Хаг. - Топонимы по всему Лондону меняли много десятилетий, чтобы отметить важные моменты в истории или роль тех или иных фигур, так что Киев-роуд - часть этой древней традиции".