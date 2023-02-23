FATF приостановила членство России

"Продолжающаяся и усиливающаяся агрессивная война Российской Федерации против Украины противоречит принципам FATF по укреплению безопасности, надежности и целостности мировой финансовой системы, а также приверженности международному сотрудничеству и взаимному уважению, на основании которых члены FATF согласились выполнять и поддерживать стандарты FATF. В результате пленарное заседание FATF сегодня приостановило членство Российской Федерации", - сообщается на сайте группы.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) на пленарном заседании в пятницу приняла решение о приостановке членства России.

В сообщении вторжение России в Украину называется незаконным, неспровоцированным и необоснованным, а также приводятся соболезнования украинскому народу в связи с гибелью людей и разрушением украинской инфраструктуры.

"После заявлений, сделанных с марта 2022 года, FATF вновь заявляет, что все юрисдикции должны проявлять бдительность в отношении текущих и возникающих рисков от обхода мер, принятых против Российской Федерации, в целях защиты международной финансовой системы", - отмечается в сообщении.

В заседании в штаб-квартире FATF в Париже приняли участие делегаты из более чем 200 юрисдикций Глобальной сети.