«Москва получила тычок, карабахских армян кинули, Варданяна списали…» Аркадий Дубнов о последних событиях в Карабахе
Хотя сепаратистский режим в Карабахе и власти Армении, наконец, отступили перед давлением Баку и сняли с так называемого поста российского миллиардера Рубена Варданяна, это не означает, что начался процесс ликвидации армянского сепаратизма в Ханкенди. Глава сепаратистского режима Араик Арутюнян заявил, что карабахские армяне готовы к прямому диалогу с Баку после смещения Рубена Варданяна с занимаемой должности. Однако лидер сепаратистов также упомянул о «четких принципах, которые следует учитывать». По его словам, эти «принципы» заключаются в «исключении отказа от суверенитета Нагорного Карабаха и его интеграции с Азербайджаном».
Иными словами, карабахские сепаратисты до сих пор не принимают принципов мирного соглашения, обсуждаемого Азербайджаном и Арменией. Проект соглашения отражает безоговорочное признание Арменией бывшего Нагорно-Карабахского региона территорией Азербайджана и отсутствие какого-либо правового статуса для проживающих там армян. Права и безопасность этнического армянского населения региона могут быть обеспечены только на основе Конституции Азербайджана. Но сепаратистский режим в Карабахе вместо того, чтобы подготовить армянских жителей региона к миру между Баку и Ереваном, к интеграции в Азербайджан, еще раз демонстрирует, что их миссия – не допустить мира.
С другой стороны, сама Москва, похоже, не совсем отказалась от «варданяновского проекта». Хотя олигарха и сняли с должности «госминистра», он сразу же заявил, что не намерен покидать Карабах и не мыслит своего будущего без этого региона. С этой точки зрения ожидается, что последующее отношение Баку к происходящим в Ханкенди процессам не изменится. В частности, не ожидается скорого прекращения акций на дороге Лачин-Ханкенди, ведь одно из главных требований активистов выполнено только частично - Варданяна хоть и «уволили», но пока не вынудили покинуть регион.
Снятие Рубена Варданяна с «должности» комментируют и в России. Известный российский политолог Аркадий Дубнов написал на своей странице в Facebook, что отставка российского миллиардера, имя которого есть в списке Forbes, не производит сенсационного впечатления.
«Поскольку Варданян исчерпал свой ресурс как армянского политика и карабахского патриота, для него можно считать счастьем, что он оставил свой пост еще при жизни», - написал Дубнов.
Дубнов считает, что Варданян перестал быть нужен всем сторонам карабахского конфликта, в том числе и внешним, что в Москве, что в Вашингтоне, что в Европе.
«Варданян оказался в нужном месте, но в не нужное время. Так бывает с успешными бизнесменами, из самых лучших побуждений (а в случае Варданяна в этом сомневаться не приходится) решивших, что предпринимательское чутьё позволяет надеяться на молниеносный успех в политике, особенно если поначалу рассчитывают на поддержку кого-нибудь из мировых акторов или на поддержку части соотечественников», - отметил политолог.
«Нечто подобное мы видели однажды в России, когда в президенты двинулся миллиардер Михаил Прохоров… Неслучайным кажется, что Варданяну пришлось уйти уже через пару дней после трехсторонней встречи на Мюнхенской конференции по безопасности президента Азербайджана Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и госсекретаря США Блинкена. Обсуждали американский/западный план решения конфликта между Баку и Ереваном. А ещё несколькими днями раньше в Анкаре состоялась «гуманитарная» встреча глав МИД Турции и Армении, обещающая пусть осторожное, но восстановление отношений. Ясно, что Анкара ведёт здесь свою игру главного распорядителя на Южном Кавказе, но она несомненно вписывается и в планы Запада», - подчеркнул Дубнов.
По его мнению, в Москве чрезвычайно раздраженно откликнулись на это «говорящие головы», строго указывая Еревану на сокрушительные для него последствия от сближения с Западом, который, понятное дело, хочет лишь подорвать миротворческие усилия России в регионе и даже вовсе вытеснить ее с Южного Кавказа:
«Проблема Карабаха - лишь часть конфликта между Баку и Ереваном. Азербайджан, победитель в 44-дневной войне 2020-го года, получил практически все, что хотел. И карабахскую проблему считал решённой: «статус Карабаха» может рассматриваться только, как часть Азербайджана.
В самой Армении идея утверждения второго армянского государства в результате войны, общественной депрессии и вообще усталости от постоянной угрозы новой войны, стала подтачиваться. Нужно идти на компромиссы, Пашинян, так или иначе, стал проводником нового курса. Ереван обнаружил, что сила мнёт солому, и победитель, Баку, требует максимума дивидендов».
Как считает Дубнов, эта концепция ещё недавно хорошо проецировалась на готовность Москвы «рвать шаблоны», силой устанавливая подходящий ей порядок в Украине.
«Но что-то, как известно, пошло не так. Украинские «шаблоны» оказались мирового уровня, их уже как раньше не порвёшь.
А на Южном Кавказе эти шаблоны всего лишь региональные. Ослабевшая Россия, второй год пытающаяся в Украине «закончить то, что там не начинала», потеряла доверие и Баку, и Еревана. Этот вакуум доверия, как учит геополитика, должен быть заполнен, как Карфаген должен быть разрушен. Вот и Запад в нужное для себя и, возможно, для региона время так там и оказался.
Препятствовать ему даже по факту самого появления Варданяна в Карабахе (может быть, он и вправду сам поехал, как какой-нибудь Гиркин на Донбасс в 2014-м) Москва оказалась не в состоянии. В Баку не скрывали своего яростного негодования по этому поводу. И понятно, почему: Варданян заставил мир снова вспомнить проблему Карабаха и его статуса. Именно это отметил Арутюнян, как бы извиняясь за вынужденное давление, заставившее его уволить Варданяна.
К тому же не сложились у последнего и отношения с армянским премьером. Двух харизматиков в лидерах, похоже, Армения сегодня не потянет. В итоге бывший российский олигарх оказался не нужным ни Еревану, ни Западу/Турции, да и в игре Москвы он свою роль честно отыграл, пусть даже втемную. Хотя не приходится сомневаться, что в Москве будут снова раздражены полученным ею очередным тычком на Южном Кавказе. Можно ожидать и более серьёзных демонстраций недовольства. А вот нужен ли он армянам Карабаха, сказать не берусь, похоже, их снова кинули…», - заметил Дубнов.