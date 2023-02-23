Отдел информации 18:36

Хотя сепаратистский режим в Карабахе и власти Армении, наконец, отступили перед давлением Баку и сняли с так называемого поста российского миллиардера Рубена Варданяна, это не означает, что начался процесс ликвидации армянского сепаратизма в Ханкенди. Глава сепаратистского режима Араик Арутюнян заявил, что карабахские армяне готовы к прямому диалогу с Баку после смещения Рубена Варданяна с занимаемой должности. Однако лидер сепаратистов также упомянул о «четких принципах, которые следует учитывать». По его словам, эти «принципы» заключаются в «исключении отказа от суверенитета Нагорного Карабаха и его интеграции с Азербайджаном». Иными словами, карабахские сепаратисты до сих пор не принимают принципов мирного соглашения, обсуждаемого Азербайджаном и Арменией. Проект соглашения отражает безоговорочное признание Арменией бывшего Нагорно-Карабахского региона территорией Азербайджана и отсутствие какого-либо правового статуса для проживающих там армян. Права и безопасность этнического армянского населения региона могут быть обеспечены только на основе Конституции Азербайджана. Но сепаратистский режим в Карабахе вместо того, чтобы подготовить армянских жителей региона к миру между Баку и Ереваном, к интеграции в Азербайджан, еще раз демонстрирует, что их миссия – не допустить мира.

С другой стороны, сама Москва, похоже, не совсем отказалась от «варданяновского проекта». Хотя олигарха и сняли с должности «госминистра», он сразу же заявил, что не намерен покидать Карабах и не мыслит своего будущего без этого региона. С этой точки зрения ожидается, что последующее отношение Баку к происходящим в Ханкенди процессам не изменится. В частности, не ожидается скорого прекращения акций на дороге Лачин-Ханкенди, ведь одно из главных требований активистов выполнено только частично - Варданяна хоть и «уволили», но пока не вынудили покинуть регион. Снятие Рубена Варданяна с «должности» комментируют и в России. Известный российский политолог Аркадий Дубнов написал на своей странице в Facebook, что отставка российского миллиардера, имя которого есть в списке Forbes, не производит сенсационного впечатления. «Поскольку Варданян исчерпал свой ресурс как армянского политика и карабахского патриота, для него можно считать счастьем, что он оставил свой пост еще при жизни», - написал Дубнов. Дубнов считает, что Варданян перестал быть нужен всем сторонам карабахского конфликта, в том числе и внешним, что в Москве, что в Вашингтоне, что в Европе. «Варданян оказался в нужном месте, но в не нужное время. Так бывает с успешными бизнесменами, из самых лучших побуждений (а в случае Варданяна в этом сомневаться не приходится) решивших, что предпринимательское чутьё позволяет надеяться на молниеносный успех в политике, особенно если поначалу рассчитывают на поддержку кого-нибудь из мировых акторов или на поддержку части соотечественников», - отметил политолог.



«Нечто подобное мы видели однажды в России, когда в президенты двинулся миллиардер Михаил Прохоров… Неслучайным кажется, что Варданяну пришлось уйти уже через пару дней после трехсторонней встречи на Мюнхенской конференции по безопасности президента Азербайджана Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и госсекретаря США Блинкена. Обсуждали американский/западный план решения конфликта между Баку и Ереваном. А ещё несколькими днями раньше в Анкаре состоялась «гуманитарная» встреча глав МИД Турции и Армении, обещающая пусть осторожное, но восстановление отношений. Ясно, что Анкара ведёт здесь свою игру главного распорядителя на Южном Кавказе, но она несомненно вписывается и в планы Запада», - подчеркнул Дубнов. По его мнению, в Москве чрезвычайно раздраженно откликнулись на это «говорящие головы», строго указывая Еревану на сокрушительные для него последствия от сближения с Западом, который, понятное дело, хочет лишь подорвать миротворческие усилия России в регионе и даже вовсе вытеснить ее с Южного Кавказа: «Проблема Карабаха - лишь часть конфликта между Баку и Ереваном. Азербайджан, победитель в 44-дневной войне 2020-го года, получил практически все, что хотел. И карабахскую проблему считал решённой: «статус Карабаха» может рассматриваться только, как часть Азербайджана.