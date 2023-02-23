Соперники сборной Азербайджана на чемпионате Европы U-20 по баскетболу

Напомним, ранее определились евросоперники наших других сборных. Как известно, впервые в истории матчи баскетбольного чемпионата Европы примет и Баку. Речь идет о молодежном чемпионате Европы U-18 в дивизионе «С». Игры состоятся с 29 июля по 6 августа этого года. Азербайджанские баскетболисты попали в группу «А» вместе с Кипром, Молдовой и Мальтой. В Баку также приедут сборные Люксембурга, Монако, Сан-Марино, Андорры и Гибралтара, которые сыграют в группе «B».

Также известны соперники сборных Азербайджана U-16, которые тоже будут выступать в дивизионах «С» чемпионата Европы. Девушки сыграют с 18 по 23 июля в Андорре. Наша команда встретится в группе «B» с Албанией, Молдовой и Андоррой. А юноши с 19 по 27 июля выступят в Приштине (Косово). В группе «B» среди соперников сборной Азербайджана есть и Армения. Помимо нее, азербайджанских баскетболистов ждут встречи с Кипром, Албанией и Сан-Марино.