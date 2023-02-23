Госдеп ввел санкции в отношении глав российских регионов и 9 министров

В санкционный список, согласно заявлению, в числе прочих вошли губернаторы Архангельской области Александр Цыбульский, Нижегородской Глеб Никитин, губернаторы Хабаровского края Михаил Дегтяев, Приморского края Олег Кожемяко и Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Кроме того, в санкционный список внесли "врио главы" "ЛНР" Леонида Пасечника.

Об этом говорится в заявлении Госдепа.

Госдепартамент США вводит санкции в отношении глав российских регионов, а также 9 министров, включая глав Минкульта, МЧС, Минспорта, Минэнерго и Минцифры.

Под санкции также попали министры спорта Олег Матыцин, культуры Ольга Любимова, цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, энергетики Николай Шульгинов, природных ресурсов и экологии Александр Козлов, науки и высшего образования Валерий Фальков, труда и социальной защиты Антон Котяков, а также министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Также вводятся визовые ограничения в отношении 1 219 представителей Вооруженных сил РФ.

Госдеп вводит ограничительные меры в отношении вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, журналиста телеканала "Россия-1" Ольги Скабеевой. Согласно заявлению, в санкционный список также включены бывший первый заместитель секретаря Совбеза РФ Юрий Аверьянов и первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин.

Санкции вводятся в отношении замруководителя Администрации президента РФ Магомедсалама Магомедова.

США вводят санкции в отношении ВНИИ технической физики им. академика Е. И. Забабахина и ВНИИ экспериментальной физики.

Кроме того, рестрикции введены в отношении ВНИИ автоматики им. Н. Л. Духова и Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ. Как уточняется в документе, рестрикции вводятся из-за того, что перечисленные организации "работают или работали в ВПК или смежных отраслях российской экономики".

Рестрикции вводятся также против эксплуатирующей организации Запорожской АЭС и нескольких дочерних структур "Росатома".