Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев и глава исполнительной власти Гусарского района Шаир Алхасов осмотрели семейные хозяйства, созданные в рамках программы самозанятости.

В рамках мероприятия отцу ветерана Второй Карабахской войны Изаддина Рахманова - Шаиру Рахманову передали активы для открытия швейного цеха.

Для другого жителя района, ветерана войны Назима Сеидова создана мастерская по восстановлению и ремонту автомобильных шин.

Отметим, что реализованный Министерством труда и социальной защиты населения после Второй Карабахской войны широкомасштабный пакет социальной поддержки семей шехидов и участников войны охватил 122 тыс. человек. Им оказали 269 тыс. услуг социальной поддержки.

В рамках данного пакета социальной поддержки обеспечена занятость 16,9 тыс. человек, в том числе членов семей шехидов и участников войны. В рамках программы самозанятости созданы малые семейные хозяйства для 9,6 тыс. человек.