Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению горных районов или людям, планирующим поход в горы, с предупреждением о мерах безопасности на случай схода снежной лавины.

"По информации Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, с 25 на 26 февраля утром на территории Азербайджана местами будет дуть сильный ветер. В связи с этим возможен сход лавин в горных районах.

Учитывая вышеизложенное, МЧС советует людям, проживающим в горных районах, а также посещающим горы, обращать внимание на прогнозы официальных структур относительно погодных условий, по возможности не покидать населенные пункты, заранее сообщать своим родственникам направление собственного движения, находиться с ними на связи, в том числе с помощью мобильных телефонов, не приближаться к незнакомым местам, соблюдать требования предупредительных и запрещающих знаков, удаляться из мест возможного схода лавин, в том числе с крутых склонов, возвращаться к месту проживания до наступления темноты", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС.