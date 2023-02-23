МЧС Азербайджана предупреждает: есть опасность схода снежных лавин видео
Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению горных районов или людям, планирующим поход в горы, с предупреждением о мерах безопасности на случай схода снежной лавины.
"По информации Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, с 25 на 26 февраля утром на территории Азербайджана местами будет дуть сильный ветер. В связи с этим возможен сход лавин в горных районах.
Учитывая вышеизложенное, МЧС советует людям, проживающим в горных районах, а также посещающим горы, обращать внимание на прогнозы официальных структур относительно погодных условий, по возможности не покидать населенные пункты, заранее сообщать своим родственникам направление собственного движения, находиться с ними на связи, в том числе с помощью мобильных телефонов, не приближаться к незнакомым местам, соблюдать требования предупредительных и запрещающих знаков, удаляться из мест возможного схода лавин, в том числе с крутых склонов, возвращаться к месту проживания до наступления темноты", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС.
Ведомство настойчиво советует не игнорировать рекомендации, так как это опасно для жизни.
МЧС дало рекомендации, как вести себя в случае схода снежной лавины.
Следует постараться выйти из зоны ее движения или укрыться под близлежащей скалой.
При невозможности избежать лавины надо избавиться от любого груза, присесть на корточки, прижав колени к животу и кулаки к лицу, в направлении движения снежной массы.
На случай столкновения с лавиной рекомендуется прикрыть рот и нос шарфом, перчаткой, воротником одежды или иным подходящим подручным средством, попытаться выбраться из-под массы снега или к краю лавины, двигая руками, словно при плавании.
Для свободного дыхания под снежной массой советуется создать пространство вокруг груди и лица, а для определения верха и низа после остановки лавины пустить изо рта слюну, и двигаться в противоположном направлении.
Также МЧС не рекомендует кричать, если не удалось самостоятельно выбраться из-под завалов, поскольку это приводит к ускорению истощения, повышенному расходованию тепла и кислорода.
В случае происшествия не следует терять самообладания, не засыпать и терпеливо ждать спасателей, которые обязательно придут за пострадавшими.