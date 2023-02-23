В ведомстве отметили, что в рамках армянской оккупационной политики до Ходжалинского геноцида было убито с особой жестокостью по заранее разработанному плану азербайджанское население в таких населенных пунктах, как Баганис Айрым, Гарадаглы, Мешяли, Керкиджахан, Малыбейли.

«26 февраля 2023 года исполняется 31-я годовщина геноцида, совершенного Вооруженными силами Армении в Ходжалы. Одним из самых тяжких преступлений, совершенных против мирного населения в ходе продолжавшейся десятилетиями агрессии Армении против Азербайджана, стало разрушение города Ходжалы и уничтожение его жителей. До конфликта в Ходжалы проживало более 7 000 человек», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД.

«С октября 1991 года город Ходжалы был полностью окружен Вооруженными силами Армении. Вслед за массированными артиллерийскими ударами в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года ВС Армении при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшего СССР, большую часть которого составляли армяне, захватили Ходжалы. Оккупанты с особой жестокостью учинили расправу над мирным населением города.

В результате 5 379 жителей города были насильственно изгнаны из своих домов. 613 человек, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков, были зверски убиты. Еще 1 275 человек были взяты в плен и заложники, подвергнуты пыткам, 487 получили телесные повреждения различной степени тяжести. До сих пор неизвестна судьба 150 человек, включая 68 женщин и 26 детей. 8 семей были полностью уничтожены. 130 детей потеряли одного из родителей, 25 детей - обоих родителей», - отмечается в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что убийство мирного населения в Ходжалы исходило из проводимой Арменией на государственном уровне политики этнической ненависти и дискриминации по национальному признаку в отношении азербайджанцев.

«Преступления, совершенные в Ходжалы, были составной частью армянской политики систематического насилия в отношении азербайджанцев. Ходжалинская резня и другие преступления, совершенные Арменией в период агрессии против Азербайджана, в том числе военные преступления, преступления против человечности и геноцид, являются серьезными нарушениями прав человека и международного гуманитарного права, нарушением ряда международных документов. Сюда входят Конвенция о предотвращении геноцида и наказания за него, Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации и другие международные конвенции.

К настоящему времени национальные законодательные органы 18 государств, 24 штата США, а также Организация исламского сотрудничества и Организация тюркских государств приняли многочисленные резолюции и решения, осуждающие убийства мирного населения в Ходжалы и расценивающие их как акт геноцида и преступление против человечности. Европейский суд по правам человека в своем решении от 22 апреля 2010 года охарактеризовал преступления в Ходжалы как «военные преступления или действия особой тяжести, приравненные к преступлениям против человечности». Согласно международному праву, государства несут ответственность за расследование преступлений и судебное преследование преступников. Однако до сих пор никто из ответственных за преступления в Ходжалы не был привлечен Арменией к уголовной ответственности», - отметили в МИД.

Тем не менее, подчеркнули в ведомстве, «Азербайджан верит, что постоянные меры, принимаемые на национальном уровне, а также в рамках действующего международного права, послужат привлечению к суду лиц, ответственных за тяжкие преступления, совершенные против Азербайджана».