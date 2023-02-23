Турция начала строительство новых домов для пострадавших в результате землетрясений
Власти Турции приступили к строительству новых домов взамен разрушенных землетрясениями, произошедшими 6 февраля на юго-востоке страны.
Об этом сообщил в Twitter министр экологии и градостроительства Турции Мурат Курум.
"Все наши усилия направлены на то, чтобы как можно скорее вернуть наших граждан в их дома. Мы немедленно приступаем к работе в тех районах, где подписаны контракты и завершены геологические изыскания грунта. Мы начали первые работы для строительства 855 жилых помещений, которые будут построены компанией TOKI (Управление жилищного строительства Турции – ред.) в Нурдагы и Ислахие на первом этапе", - написал он.