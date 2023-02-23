В черный список попали входящие в состав госкорпорации "Росатом" АО "ЮМАТЕКС", ее три дочерних предприятия, одно из которых расположено в Чехии, российская компания UVICOM LTD, АО "Препрег - современные композиционные материалы", ООО "Алабуга-Волокно", ООО "Препрег-Дубна", АО НИИГРАФИТ, АО "Уральский научно исследовательский институт композиционных материалов", Пермский научно-исследовательский технологический институт. Кроме того, как уточнили в Минфине, "НПО машиностроения", против которого были введены рестрикции еще в 2014 году в связи с оккупацией Крыма Россией, в пятницу внесено в санкционный список, связанный с "вредоносной иностранной деятельностью России".

Рестрикции коснулись предприятий металлургического сектора, горной промышленности. Это Центральный научно-исследовательский институт "Буревестник" (оружейное предприятие, занимается обработкой металлов), ООО "Металлург-Туламаш" (сталелитейное предприятие, производит вооружения для ВМФ РФ), ООО "ТПЗ-Рондол" (специализируется на нанесении покрытий на металлы) и ООО "Мценскпрокат" (производит уникальные металлические сплавы и продукцию для авиационной и оборонной промышленности РФ).

В финансовом ведомстве пояснили, что теперь в рамках указа президента США Джо Байдена о "блокировании собственности в связи с определенной вредоносной иностранной деятельностью правительства Российской Федерации" под действия односторонних американских рестрикций будут подпадать предприятия и металлургического сектора, и горной промышленности России. Как говорится в документе, данное решение "позволяет наложить санкции на любое физическое или юридическое лицо, которое, как установлено, работает или работало" в этих секторах и поддерживало действия РФ в рамках войны в Украине.

При этом Минфин подчеркивает, что такое решение "не влечет автоматического наложения санкций на всех лиц, которые работают или работали в данных секторах", не намерен вводить ограничения против лиц "за их деятельность в металлургическом и горнодобывающем секторе, если предоставление товаров или услуг осуществляется исключительно для обеспечения безопасности, защиты человеческой жизни, предотвращения несчастных случаев или травм, технического обслуживания или ремонта, необходимого для предотвращения экологического или иного значительного ущерба, или деятельности, связанной с восстановлением окружающей среды".

Минфин добавил, что рестрикции не грозят предприятиям, занимающимся производством средств индивидуальной защиты, вентиляционных систем, сигнализаций и др.

Тем не менее постановление запрещает американским лицам "новые инвестиции" в металлургический и горнодобывающий сектор РФ. Согласно указу и последующим дополнениям к нему в соответствующий список, помимо металлургического сектора и горной промышленности, включены такие российские сферы, как квантовые вычисления, бухгалтерский учет, управленческий консалтинг, аэрокосмическая промышленность, электроника, финансовые услуги, технологии и оборона.

Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

Также ограничения введены в отношении некоторых банков РФ. В санкционный список включены в том числе Московский кредитный банк, МТС-банк, банки "Уралсиб", "Зенит" и "Санкт-Петербург".

Санкции предусматривают ограничения на проведение некоторых операций с этими финансовыми учреждениями. Минфин США при этом опубликовал генеральную лицензию, разрешающую операции с этими банками до 25 мая 2023 года, для того, чтобы завершить текущие сделки.

Всего американское ведомство ввело санкции против 22 физлиц и 83 юрлиц из России.