Зеленский: Уверен, победа будет

"Если все мы сделаем важную домашнюю работу, неминуемо нас ожидает победа. Я уверен, что победа будет. У нас есть все – мотивация, уверенность, друзья", - сказал президент на пресс-конференции в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об уверенности в конечной победе.

"Ни одна страна мира не может выдержать самостоятельно войну. Украина противостоит не одна", - отметил он.

"Очень важно, чтобы каждый сфокусировался и работал. На нашей стороне правда и дети", - сказал Зеленский.