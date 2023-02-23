Москва открыта к «достижению целей» войны в Украине «политико-дипломатическим путем»

«Что касается украинского кризиса, то Россия открыта к достижению целей «СВО» политико-дипломатическим путем. Это подразумевает прекращение поставок в Украину западных вооружений и наемников, завершение боевых действий, возвращение Украины к нейтральному внеблоковому статусу, признание новых территориальных реалий, сложившихся в результате реализации права народов на самоопределение, демилитаризацию и денацификацию Украины, а также устранение всех угроз, исходящих с ее территории», - отмечается в комментарии.

Об этом говорится в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, опубликованном на официальном сайте МИД.

По словам Захаровой, «гражданам Украины, включая русскоязычное население и представителей нацменьшинств, должны быть гарантированы все неотъемлемые права, в том числе право говорить и учиться на родном языке».

«Следует отменить все незаконные ограничительные меры и отозвать политизированные иски в международных судебных инстанциях. Уверены, что продвижение по этому пути приведет к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру», - отметила она.

По словам Захаровой, «главным препятствием мирному урегулированию на сегодняшний день являются законодательно закрепленная указом президента Украины Владимира Зеленского 30 сентября 2022 года невозможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным, а также инициативы украинского лидера, свидетельствующие о полной оторванности официального Киева от современных реалий, включая требование вывода российских войск с наших новых территорий – Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины».

«При этом хотели бы также напомнить, что именно Украина в апреле 2022 года прекратила ею же инициированные мирные переговоры с Россией», - отметила официальный представитель МИД РФ.