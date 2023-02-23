Об этом сообщает пресс-служба армянского Кабмина.

В Ереване состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара.

На встрече Пашинян подчеркнул важность деятельности гражданской миссии ЕС в республике. По его словам, миссия будет способствовать стабильности и миру в регионе.

Также Пашинян и Клаар обсудили процесс урегулирования отношений между Ереваном и Баку.