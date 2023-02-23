Эрдоган и Путин снова об Украине обновлено
В ходе телефонного разговора президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели обмен мнениями по ситуации вокруг Украины в контексте принципиальных оценок, изложенных президентом России в недавнем послании Федеральному собранию.
Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Кремля.
«Внимание было уделено и реализации Стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна и экспорте российской сельхозпродукции и удобрений. Подчеркнута необходимость добросовестного выполнения второй части «пакета», касающейся устранения препятствий для соответствующих поставок из России в наиболее нуждающиеся страны», - отмечается в сообщении.
Турецкий лидер выразил глубокую благодарность за помощь России в ликвидации последствий разрушительных землетрясений, отметив высокий профессионализм российских спасателей и врачей. В свою очередь, Путин подтвердил готовность и впредь оказывать турецкой стороне необходимое содействие в ходе восстановительных работ в пострадавших от стихийного бедствия регионах страны.
Были обсуждены также актуальные вопросы российско-турецкого сотрудничества, в том числе в сфере энергетики. Предметно рассмотрены практические аспекты дальнейших поставок российских энергоносителей и строительства АЭС «Аккую».
Условлено о продолжении личных контактов, отметили в Кремле.
*** 20:48
Турция выступает за установление мира в Украине без дальнейших жертв и разрушений.
Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
"Президент Эрдоган поблагодарил президента России Путина за солидарность в связи с землетрясением. Президент Эрдоган заявил, что справедливый мир должен быть установлен без дальнейших жертв и разрушений в российско-украинской войне. Президент Эрдоган выразил искреннее желание, чтобы соглашение, достигнутое в Стамбуле, было восстановлено, и заявил, что они готовы внести любой вклад в это дело", - сказали журналистам в канцелярии турецкого лидера.