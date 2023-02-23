В ходе телефонного разговора президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели обмен мнениями по ситуации вокруг Украины в контексте принципиальных оценок, изложенных президентом России в недавнем послании Федеральному собранию.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Кремля.

«Внимание было уделено и реализации Стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна и экспорте российской сельхозпродукции и удобрений. Подчеркнута необходимость добросовестного выполнения второй части «пакета», касающейся устранения препятствий для соответствующих поставок из России в наиболее нуждающиеся страны», - отмечается в сообщении.