Мамед Эфендиев, отдел экономики 20:50

В последнее время в Баку все чаще проводятся встречи в формате «круглых столов», на которых обсуждаются суть Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и преимущества сотрудничества в его рамках. Причем состав участников, анализирующих различные аспекты евразийских интеграционных процессов, постоянно расширяется, что свидетельствует о том, что в Азербайджане проявляют все больший интерес к этому вопросу. Что, собственно, и проиллюстрировал очередной круглый стол на тему «Азербайджан – место стыковки интеграционных инициатив в Евразии», заседание которого прошло накануне в конференц-зале столичного отеля Hilton.

В мероприятии, организованном посольством Российской Федерации в Азербайджане, Евразийским экспертно-аналитическим центром и Институтом экономики, менеджмента и бизнеса при поддержке Торгового представительства РФ в Азербайджане и информационном спонсорстве аналитического портала haqqin.az, участвовали послы России, Казахстана, Кыргызстана, представители посольств Китая, Узбекистана, Беларуси, Таджикистана, депутаты Милли Меджлиса, представители правительств России и Азербайджана, политологи, экономисты. Прежде всего, отдадим должное организаторам круглого стола за точно сформулированное название мероприятия: «Азербайджан – место стыковки интеграционных инициатив в Евразии». Как известно, в регионе происходят немало интеграционных процессов, но в итоге все они, будь то направление «Север-Юг» или «Запад-Восток», неминуемо смыкаются на нашей стране. Отсюда и желание участников Евразийского экономического союза видеть Азербайджан в своих рядах. Другой вопрос, нужен ли ЕАЭС Азербайджану, который и без того участвует в ряде подобных инициатив? Исчерпывающий ответ на него дал Федор Черницын, заместитель руководителя Секретариата вице-премьера России, в частности, заявивший:

«Коронавирусная пандемия обнажила всю иллюзорность процесса глобализации. Мир, казавшийся открытым и прозрачным, вдруг закрылся и разделился на макрорегионы. А последующие события окончательно развеяли миф о глобализации. Выяснилось, что под этим словом понималась, скорее, реколонизация и сохранение за государствами первого мира места под солнцем за счет сдерживания развития остальных стран. При этом все осознают, что ни одно государство не может существовать в одиночку. Глубина мировой трансформации слишком велика, чтобы от нее можно было отгородиться национальными рамками…». В самом деле, трудно не согласиться с тем, что в современном мире происходят глобальные изменения. Речь идет о набирающих обороты процессах региональной интеграции, в рамках которых на технико-экономической и культурно-цивилизационной основе формируются межгосударственные интеграционные объединения, опирающиеся на собственные философию развития, ресурсно-технологическую базу и финансово-расчетную систему. Как известно, интеграционные проекты в Евразии реализуются при активной роли таких суперрегионов, как Россия, Китай, Индия и Турция. Это Евразийский экономический союз, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), «Один пояс – один путь» и Организация тюркских государств (ОТГ). Казалось бы, Евразия уже давно поделена ведущими странами на регионы, у каждого из которых свои интересы. Но более глубокий анализ доказывает, что и здесь по-прежнему сохраняются перспективы для развития интеграционных процессов между уже действующими инициативами. Как это выглядит в видении специалистов В ШОС входят Китай, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Индия, Пакистан и Иран. Общая численность населения этих стран – 3,4 миллиарда человек. По объему ВВП по паритету покупательной способности экономики Китая и Индии вышли, соответственно, на первое и третье место в мире. ШОС – это 60 процентов территории Евразии, 40 процентов населения Земли и 25 процентов глобального ВВП. Круг желающих вступить в эту организацию расширяется, и Азербайджан, как и Турция, имеет в ней статус «партнера по диалогу».

Однако государства-члены ШОС входят также в сферу охвата китайской интеграционной инициативы «Пояс и Путь», что повышает взаимный интерес к интеграционному взаимодействию. В частности, Азербайджану этот проект дал возможность расширить географию своих внешнеэкономических связей. «Пояс и путь» практически повторяет географическое направление «Великого Шелкового пути», а потому Азербайджан со своим уникальным географическим положением играет важную роль в развитии этого интеграционного проекта. Инициатива Азербайджана, Грузии и Турции, связанная со строительством железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, позволила замкнуть «Пояс и Путь» через порты Актау и Баку и обеспечить ее связанность с транспортной инфраструктурой Турции. Таким образом, сегодня ШОС и «Пояс и Путь» — это две взаимосвязанные интеграционные инициативы, «сшивающие» Евразийский континент по параллели Восток-Запад. В свою очередь ЕАЭС, созданный при активной роли России, — это интеграционное объединение, обеспечивающее экономическую связанность Евразии по меридиану Север – Юг. Как известно, в него входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан. Это - общий рынок с населением почти 200 миллионов человек, на территории которого создана безбарьерная среда для обеспечения свободы продвижения товаров, услуг, капиталов и работающих граждан. Помимо естественных преимуществ, заложенных в основу Евразийского экономического союза, его значимость в современных условиях особенно возрастает для малых экономик. В частности, весьма уютно здесь себя чувствует Армения. В рамках ЕАЭС исключительная важность придается продовольственной безопасности, что, естественно, отражается и на внутренних ценах в странах, входящих в союз. Одним из результатов углубления процессов интеграции в ЕАЭС является тот факт, что при стабильном росте значимости в структуре взаимной торговли машин, оборудования, транспортных средств, продовольствия и химической промышленности значительно, с 33,3 до 21,6 процента, сокращается доля минеральной продукции. Именно поэтому, когда встретились интеграционные инициативы «Пояс и Путь» и ЕАЭС, начался динамичный процесс их сопряжения. В чем плюсы интеграции для Организации тюркских государств? Как же вписывается в эту интеграционную картину самый молодой проект Евразии – ОТГ, включающий в качестве полноправных членов Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турцию и Узбекистан, при наличии Туркменистана и Венгрии, имеющих статус наблюдателей? Эта интеграционная инициатива реализуется при ключевой роли Турции. В ее основе – идея интеграционного взаимодействия тюркских народов Евразии с учетом их языковой и культурной близости. В данном случае отправной точкой стала не столь даже экономическая сколько культурно-гуманитарная составляющая.

Но и с гуманитарной точки зрения между ЕАЭС и ОТГ есть немало общего. В России веками проживают более двух десятков тюркских народов. Российское государство развивалось, как многонациональная и многоконфессиональная территория интеграционного взаимодействия народов Евразии. А государственность здесь в значительной степени опирается на тюркские традиции, которые в известной степени являются историческим продолжением древних каганатов и средневековой Орды. Напомним, что первые правители Древней Руси назывались «каганами», а «Киевское письмо» - древнейший документ Киевской Руси, было подписано тюркскими рунами. Не говоря уже о том, что арабские историки и путешественники вообще не разделяли русов и тюрков, считая их одним народом, который создал впоследствии большую, пеструю и многонациональную евразийскую цивилизацию. В этом смысле ЕАЭС является историческим продолжением интеграционного взаимодействия народов и государств Евразии, частью которого всегда была и продолжает оставаться Россия. Поэтому с культурно-гуманитарной точки зрения интеграционные инициативы ЕАЭС и ОТГ могут хорошо дополнять и укреплять друг друга. И такая модель взаимодействия в полной мере отвечала бы национальным интересам суверенных государств Кавказа, Центральной Азии, России и Турции. Вот почему не стоит сводить историю российско-турецких отношений к четырем столетиям соперничества в средневековый период, забывая о предшествующих десяти веках тесного сотрудничества русов и тюрков. И в Москве, анализируя причины и последствия противоборства Российской и Османской империй, видят зарубежный бенефициар этого деструктивного процесса, поскольку именно на период русско-турецких войн приходится в основном расцвет западных торговых орденов и государств.

Сегодня же Россия и Турция – это два самодостаточных и активно развивающихся евразийских государства. А если рассмотреть кооперацию ЕАЭС и ОТГ с экономической точки зрения, то здесь повестки двух интеграционных объединений не просто схожи, они идентичны. Поскольку все, что указано в «Видении Тюркского мира 2040» по экономической корзине, зафиксировано также в «Договоре о ЕАЭС». «Противники суверенного развития государств Евразии ждут, что ЕАЭС и ОТГ будут конкурировать друг с другом. Но разумно ли это?, — спрашивает Черницын и сам же отвечает. - Логика обеспечения национальных интересов наших стран выводит на сопряжение интеграционных инициатив по примеру того, как сопрягаются ЕАЭС и «Пояс и Путь». С российским экспертом в данном случае солидарен и Догу Перинчек, генеральный председатель турецкой партии «Ватан» («Родина»). В своем онлайн-выступлении он отметил, что Турция и Азербайджан находятся на передовой событий очень сложного в геополитическом отношении региона Южного Кавказа. По словам Перинчека, тюркский мир занимает важное место в новой евразийской культуре, а объединение усилий тюркского мира и России даст хорошие плоды. Следовательно, союз Россия-Азербайджан-Турция может стать в этом плане решающим фактором в строительстве как новой евразийской экономики, так и новой евразийской культуры. Таким образом, построение качественно новой модели устройства Евразийского макрорегиона, в рамках которой всем участникам будут гарантированы сохранение государственности, технологического, финансового, цифрового и интеллектуального суверенитета, собственной идентичности, а также мирного, устойчивого развития, может представить интерес и для Баку.