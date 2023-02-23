"Мы вновь заявляем о нашем безоговорочном осуждении и твердом неприятии попыток незаконной аннексии Россией украинских Донецка, Луганска, Запорожской и Херсонской областей. Как в случае с Крымом и Севастополем, мы никогда не признаем эти незаконные попытки аннексии", - говорится в документе.

Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам прошедших онлайн-переговоров лидеров G7.

Страны G7 никогда не признают вхождение "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей в состав России.

G7 привержена оказанию военной помощи Украине, акцент делается на системах ПВО, танках и боеприпасах, отмечается в заявлении.

"Мы остаемся привержены координированию усилий по удовлетворению насущных военных нужд и потребностей в оборонной технике Украины, уделяя особое внимание системам ПВО, а также необходимым боеприпасам и танкам", - сказано в нем.

Лидеры G7 также выразили глубокое сожаление в связи с решением РФ приостановить участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).