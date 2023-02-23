Россия беспрецедентно для Ирана
Власти Ирана рассчитывают приобрести российскую военную технику на несколько миллиардов долларов, в том числе истребители.
Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
"Россия планирует сотрудничать с Ираном, чтобы получить еще больше военной техники в ответ. Россия предлагает Ирану беспрецедентное сотрудничество в области обороны, в том числе по ракетам, электронике и противовоздушной обороне. Мы полагаем, что Россия может предоставить Ирану истребители", - сказал он.
По словам Кирби, Тегеран также намерен приобрести у Москвы дополнительную военную технику, включая ударные вертолеты и радары.
"В целом Иран стремится получить от России военную технику на миллиарды долларов", - заявил он.
Представитель СНБ также отметил, что Иран "в ноябре поставлял артиллерийские и танковые снаряды в Россию для применения их в Украине".