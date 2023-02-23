Россия беспрецедентно для Ирана

Власти Ирана рассчитывают приобрести российскую военную технику на несколько миллиардов долларов, в том числе истребители.

Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Россия планирует сотрудничать с Ираном, чтобы получить еще больше военной техники в ответ. Россия предлагает Ирану беспрецедентное сотрудничество в области обороны, в том числе по ракетам, электронике и противовоздушной обороне. Мы полагаем, что Россия может предоставить Ирану истребители", - сказал он.