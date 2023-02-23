Зеленский снова вызывает Путина на дуэль

Лидеру России Владимиру Путину нужно ответить в суде, перед законом, за преступления против Украины.

"Конечно, главное - довести до конца дело справедливости. Так нельзя, убивать такое количество людей, прежде всего, гражданское население. И нельзя без ответа закончить, как выдвигается в некоторых политических предложениях – "давайте найдем выход из ситуации". Что значит выход? Что случилось, когда убиты столько людей, это же лидер РФ, лидер большой страны, и они должны быть ответственны", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Путин "не ребенок, которому можно что-то простить".

"Потом наступает другой возраст, когда нужно за преступление отвечать. Отвечать перед законом, перед судом", - заявил президент.