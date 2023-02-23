Мирные инициативы с подачи Киева
Предложения по мирному урегулированию конфликта в Украине должны в первую очередь учитывать точку зрения киевских властей.
Так координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал предложенные Китаем мирные инициативы.
По его словам, США хотят, чтобы война в Украине закончилась.
"Очевидно, мы хотим видеть мир в Украине. Украинцы хотят видеть мир в Украине. Этого нужно добиваться в первую очередь с участием украинской стороны. Это должно исходить из фундаментального признания того, кто здесь является агрессором, и это Россия. Поэтому мы не будем говорить об Украине без Украины. Мы не собираемся диктовать президенту Зеленскому, когда он будет готов к переговорам или на каких условиях, или при каких обстоятельствах. Он сам должен принять это решение", - сказал Кирби.