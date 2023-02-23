Зеленский об угрозе новой оккупации России
Россия может вторгнуться еще в одну страну, потому что президенту России Владимиру Путину нужно "демонстрировать успех" на поле боя.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, "Путин может быть там, где есть слабое место".
"Есть пример Молдовы. Есть доказательства, что Россия хотела сменить главу этого государства", - сказал Зеленский.
Он отметил, что "сейчас россияне вбрасывают информацию о том, что Украина якобы собирается войти на территорию Приднестровья".
"Мы ценим независимость других государств. Приднестровье – это Молдова. Россия провоцирует, чтобы мы вошли на законные территории Молдовы. Но вторгнуться может Россия с территории Приднестровья", - подчеркнул украинский лидер.