Зеленский об угрозе новой оккупации России

Россия может вторгнуться еще в одну страну, потому что президенту России Владимиру Путину нужно "демонстрировать успех" на поле боя.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, "Путин может быть там, где есть слабое место".