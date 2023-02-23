Как пишет Bloomberg, 23 февраля их совокупный капитал достигал $339 млрд, и за год он сдулся на 20%.

Российские участники списка 500 богатейших людей мира за год войны в Украине потеряли $67 млрд.

Самый значимый удар пришелся по состоянию Алексея Мордашова, основного владельца «Северстали». После начала вторжения он обеднел на $6,7 млрд. С состоянием в $19,8 млрд он все же остается в списке богатейших людей страны, занимая среди них 4-е место.

Председатель правления НЛМК Владимир Лисин за год потерял $5,8 млрд. Его состояние сократилось до $20,5 млрд.

Основатель «Фосагро» Андрей Гурьев, напротив, с начала войны заработал $2,1 млрд благодаря резкому росту стоимости акций его компании. «Фосагро» остается одним из крупнейших производителей фосфорных удобрений в Европе, а семья Гурьева - ее крупнейший акционер.

Анализ состояния российских миллиардеров на фоне нескольких раундов разрозненных санкций со стороны США, Великобритании и Европейского союза показывает, что минимального значения их общий капитал достиг всего через несколько недель после вторжения, упав до $248 млрд 9 марта 2022 года. К июлю этот краткосрочный эффект сошел на нет. Однако в последующие месяцы сокращать состояние богатых россиян начали долгосрочные последствия экономических ограничений.

Санкции лишили миллиардеров не только денег, но и привычного комфорта и образа жизни, отмечает Bloomberg. Роман Абрамович был вынужден выставить на продажу свое ценное лондонское имущество, в том числе футбольный клуб «Челси».

Михаил Фридман признался, что был «в шоке» после того, как его адвокат сказал ему, что санкции означают запрет на поездки и замораживание счетов.

В апреле 78-метровая суперъяхта Tango Виктора Вексельберга стоимостью $90 млн была конфискована Испанией по распоряжению США.

В феврале 2023 года власти США пытались отследить предметы искусства, которые были куплены или проданы российскими олигархами. В материалах прокуратуры Нью-Йорка фигурируют Абрамович, Вексельберг и основатель «Еврохима» Андрей Мельниченко. Власти требуют от аукционных домов предоставить записи о торгах с их участием.