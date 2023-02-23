Иран во имя ПВО Сирии

"Сирии необходимо перевооружиться и построить свою систему ПВО, - говорится в сюжете, показанном по государственному телевидению Ирана. - Возможно, Тегеран поставит Дамаску мощное оружие, предназначенное для защиты от израильских нападений".

Также в опубликованных иранских новостных сообщениях говорится о возможной переброске из Ирана в Сирию не только ракет, но и радаров. Как сообщается, "на фоне недавних воздушных атак эти поставки должны помочь союзникам в Сирии".

В последнее время мировая пресса со ссылкой на сирийские СМИ сообщает об участившихся ракетных обстрелах территории Сирии, приписываемых Израилю. Среди прочего утверждается, что Израиль якобы периодически атакует сирийские аэропорты, склады, базы и автоколонны, чтобы помешать попыткам контрабанды оружия из Ирана в Ливан для "Хизбаллы".

Кроме того, по мнению иранского ТВ, таким образом ЦАХАЛ предостерегает Иран от использования гуманитарных грузов, изначально предназначенных для пострадавших от недавних землетрясений, для перевозок оружия.