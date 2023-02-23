У России за год войны потери выше, чем в Афганистане

Продолжают поступать данные о больших потерях среди заключенных, завербованных ЧВК "Вагнер", указывают эксперты. Показатели практически удваивается вторую сводку подряд: с 790 две недели назад до 1 310. Рост связан не только с боевыми действиями, но и с дополнительной проверкой, проведенной составителями статистики.

Это число превысило признанные официально советские потери в Афганистане за 9 лет - 15 тыс. 051 человек, отмечают журналисты.

Такие данные приводят, опираясь на открытые источники, ведущие совместные подсчеты издание "Медиазона", британская медиакомпания BBC и команда волонтеров.

За год войны в Украине появились достоверные свидетельства гибели 15 тыс. 136 российских военных.

Подтверждена гибель минимум 1 214 мобилизованных. Больше всего уведомлений о смерти солдат приходит в Свердловскую и Челябинскую области, Башкирию, Бурятию и Дагестан. Журналисты составляют поименный список погибших, базируясь на записи родственников, новости в региональных СМИ и сообщения местных властей, однако реальные цифры, вероятно, значительно выше.

По данным Минобороны Великобритании, по состоянию на 17 февраля силы Министерства обороны России и ЧВК "Вагнер", вероятно, понесли потери ранеными и убитыми в 175-200 тыс. бойцов, в том числе 40-60 тыс. - летальные потери. По информации британского оборонного ведомства, их уровень значительно вырос с сентября 2022 года, когда в Росcии была проведена "частичная мобилизация".

В соответствии с современными стандартами соотношение убитых и раненых высокое, отметили в разведке Великобритании. Почти наверняка это объясняется крайне неудовлетворительным медицинским обеспечением большей части личного состава, указывали эксперты.

Главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен заявил 22 января в интервью норвежскому телеканалу TV 2, что в ходе войны в Украине погибли или получили ранения почти 180 тыс. российских солдат.

Украинские потери, вероятно, превышают 100 тыс. убитыми и ранеными, отметил Кристофферсен. Кроме того, в Украине в результате войны погибли около 30 тыс. гражданских лиц, указал он.

Министр обороны Сергей Шойгу 21 сентября 2022 года заявлял, что потери России в Украине убитыми составили 5 937 человек.