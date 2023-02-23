Страны Европы настаивают на союзе Украины с НАТО
Ведущие европейские страны - Великобритания, Германия и Франция - рассматривают заключение оборонного соглашения между Украиной и НАТО после завершения конфликта.
Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
По ее сведениям, по условиям соглашения киевские власти смогут получить более широкий доступ к современному военному оборудованию, вооружениям и боеприпасам.
Такой шаг, указывает издание, призван подтолкнуть Киев к проведению переговоров с Россией.
Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц во время встречи в Париже посоветовали Зеленскому начать переговоры с РФ, отмечает газета.